ЦВК просять призначити вибори у трьох ОТГ Львівщини

Львівська обласна державна адміністрація звернулася до Центральної виборчої комісії з проханням про призначення перших виборів у ще трьох об’єднаних територіальних громадах Львівщини – Бібрській, Лопатинській та Меденицькій. Раніше ЛОДА скерувала до ЦВК звернення щодо призначення перших виборів в Зимноводівській ОТГ. Про це повідомив консультант Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України, радник голови ЛОДА з децентралізації Віталій Корецький.

Зазначимо, Бібрська, Лопатинська та Меденицька ОТГ є першими громадами у своїх районах, відповідно, Перемишлянському, Радехівському та Дрогобицькому. Досі жодна громада не утворена у 4 районах Львівщини – Буському, Золочівському, Турківському та Яворівському. Усього на Львівщині утворено 39 ОТГ.

Додамо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман теж закликав ЦВК не зупиняти децентралізацію та сприяти проведенню виборів в об’єднаних територіальних громадах.

“Днями ЦВК прийняла рішення, яке унеможливило проведення в жовтні виборів у новоутворених об’єднаних громадах. Це рішення створює ризик гальмування децентралізації, яка сьогодні є однією з найбільш успішних і затребуваних реформ. В ефективності цієї реформи переконались вже понад 6 мільйонів українців, які стали мешканцями об’єднаних громад і отримали повноваження, ресурси, а отже можливості – розвивати свою територію і покращувати добробут”, — зазначив прем’єр-міністр, – написав Гройсман на своїй сторінці у Фейсбук.

Також Асоціація міст України звернулася з відкритим листом до Голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, у якому закликала ЦВК до 17 серпня 2018 року провести засідання та призначити відповідно до звернень облдержадміністрацій перші та додаткові місцеві вибори в ОТГ, утворених за процедурою визначеною спеціальним Законом. За даними АМУ, на сьогодні призначення перших та додаткових місцевих виборів очікують близько 100 об’єднаних територіальних громад, які пройшли всю процедуру об’єднання, передбачену спеціальним Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Асоціація міст України вважає, що наразі відсутні правові підстави щодо не призначення перших та додаткових місцевих виборів у ОТГ відповідно до наявних на сьогодні звернень обласних державних адміністрацій.

Нагадаємо, що 9 серпня Центральна виборча комісія відмовилась призначати перші вибори в ОТГ. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та Асоціація міст України закликали ЦВК до 17 серпня 2018 року провести засідання та призначити відповідно до звернень облдержадміністрацій перші та додаткові місцеві вибори в ОТГ, утворених за процедурою визначеною спеціальним Законом.