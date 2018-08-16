Ціни на продукти на Львівщині знизились

Ціни на продукти харчування у Львівській області стали нижчими. Про це повідомили Головному управлінні статистики.

Кажуть, що індекс споживчих цін (інфляції) в Україні у липні 2018 року становив 99,3%.

” у Львівській області у липні 2018 року порівняно з червнем 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися у середньому на 0,9%. Зокрема, овочі подешевшали на 9,5%, фрукти – на 6,5%, яйця – на 4%. Одяг і взуття подешевшали на 5,5%”, – розповіли у прес-службі ЛОДА

Додамо, що у сфері транспорту ціни знизилися на 1%, охорони здоров’я – на 0,6%, зв’язку – на 0,5%.