Біля кордону з Польщею затримали француза з  пакунками цигарок

57-річного француза затримали для з’ясування всіх обставин порушення

Прикордонники Мостиського загону в рамках проведення операції «Кордон-2018» затримали громадянина Франції, який незаконно намагався переправити через кордон пакунки з контрабандними тютюновими виробами.

Уночі на ділянці відповідальності відділу «Мігове» охоронці кордону помітили транспортний засіб, який рухався в бік державного кордону. Для пошуку можливих порушників залучили додатковий прикордонний наряд. Під час перевірки прикордонники виявили на відстані 120 метрів від лінії кордону громадянина Франції з трьома пакунками цигарок. Згодом військовослужбовці знайшли автомобіль марки «Сітроен» французької реєстрації, який іноземець залишив неподалік кордону.

57-річного француза затримали для з’ясування всіх обставин порушення. Виявлені контрабандні тютюнові вироби передадуть до ДФС.