Завтра у Львові закриють для транспорту вул. Збоїща

Від завтра, 16 серпня, і до 10 вересня закривають для проїзду частину вул. Збоїща. Про це повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

“У зв’язку з проведенням робіт з влаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації по вул. Збоїща (на ділянці від вул. Берестяна до вул. Чигиринська), від завтра, 16 серпня, з 09.00 год і до 20.00 год 10 вересня, буде перекрито рух транспортних засобів на цій ділянці дороги. Роботи виконуватиме ПП «Будформат»”, – розповіли у прес-службі міської ради.

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Додамо, що департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.