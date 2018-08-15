Як правильно подати проект в рамках Громадського бюджету

Подання проекту – це, по суті, старт, тому тут так важливо зробити усе правильно. Тому детально розляну як це робити на прикладі свого проекту-переможця 2016 року.

Перш ніж розпочати роботу над проектом майданчика на прибудинковій території, необхідно визначитись який саме тип майданчика Ви проектуєте, адже варіантів є немало – це дитячі, дитячо-спортивні, спортивні майданчики, а також – зони відпочинку, зелені зони, майданчики для вигулу собак.

Також варто проаналізувати чинні нормативні документи та будівельні норми України.

Що може спростити роботу автору проекту?

Перше і найголовніше – це схема розміщення дитячих та спортивних ігрових майданчиків, з якою можна ознайомитись тут. Пропоновані місця належать до комунальної власності, відповідають містобудівній документації і є вільними для використання. Тут все просто – є Ваш майданчик у рекомендованому переліку – маєте зелене світло для написання проекту.

Щодо подачі самого проекту – наступні поради:

Назва проекту. На веб-сайті Громадського бюджету gb.city-adm.lviv.ua при он-лайн подачі проекту його назва обмежена 15-ма словами, тому необхідно лаконічно відобразити суть та локацію проекту. Наприклад: «Дитячий майданчик по вул. (пров., просп.)____________________, № ______». Повну та деталізовану назву проекту можна подати нижче – в Описі та обґрунтуванні необхідності реалізації проекту.

З видом та категорією проекту – все просто. В залежності від кошторису проекти поділяються на великі та малі. В залежності від спрямування – на категорії «Освіта» та «Інші проекти».

Орієнтовна вартість проекту – кошторис. Для того, щоб максимально об’єктивно скласти кошторис необхідно проаналізувати всі потреби в рамках проекту та скласти вичерпний список матеріалів, елементів та конструкцій. Вартість тих чи інших елементів та матеріалів можна дізнатись за допомогою «Цінника робіт», опублікованого на веб-сайті gb.city-adm.lviv.ua (розділ «Допомога», підрозділ «Довідкова інформація») чи зателефонувавши у відповідне профільне управління Львівської міської ради. Або ж можна просто знайти потрібні товари та елементи у мережі інтернет.

10-15% кошторису рекомендуємо закласти на статтю бюджету «Непередбачені витрати».

Також у кошторисі варто врахувати витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації.

Відповідно до будівельних норм України, обов’язковий перелік елементів благоустрою на дитячому майданчику повинен включати: м’які види покриття, елементи сполучення поверхні майданчиків з газоном, озеленення, огородження, ігрове обладнання, лави, урни, освітлювальне обладнання.

У разі відсутності відповідного покриття на земельній ділянці, запланованій під дитячий майданчик, при розрахунку кошторису слід передбачити кошти на проведення робіт з планування території та влаштування необхідного виду покриття.

Візуалізація. Найпростішим способом буде знайти потенційного виконавця робіт та вмовити його зробити Вам наближену візуалізацію проекту. Ви можете гарантувати, що при обранні підрядної організації розпорядником коштів рекомендуватимете його виконавцем робіт. Однак гарантувати, що ваша рекомендація буде почутою Ви не можете.

Якщо мова йде про типовий дитячий майданчик – можна банально перемалювати той, що розташовано у сусідньому дворі, за умови що він Вам подобається.

Візуалізація не обов’язково повинна бути професійною. Серед проектів-переможців 2016-2018 років були й візуалізації, намальовані самими дітьми. В таких проектах робили ставку на зворушливість та щирість, і аж ніяк на професійність виконавців.

При будь-якій візуалізації Вам необхідно враховувати чинні будівельні норми України, а саме – ДБН б.2.2-5:2011 «Благоустрій території», у розділі №6 детально описано умови організації дитячих майданчиків.

Рекомендуємо взяти до уваги те, що відстань від ігрового майданчика для дітей до майданчика для сміттєзбірників повинна бути не менше 20 м. Кількість елементів благоустрою залежить від площі земельної ділянки, на якій є можливість влаштувати дитячий майданчик. Навколо кожного ігрового обладнання повинна бути захисна зона 1,5-3,5м., яка залежить від розміру обладнання.

Дуже важливою є умова, що на визначеній під дитячий майданчик земельній ділянці не повинно бути інженерних комунікацій (підземних чи надземних мереж). Для перевірки наявності мереж можна звернутися у ЦНАП, щоб замовити викопіювання з містобудівної документації або он-лайн city-adm.lviv.ua/services/application

Перелік з підписами – це додатковий аркуш, який містить підписи щонайменше 25 осіб (для малих проектів) або 50 осіб (для великих), які підтримують Вашу ідею, окрім його авторів. Тут ключовою є Ваша комунікація з громадою – збираючи підписи та розповідаючи про проект Ви готуєте «виборців», які можуть віддати свої голоси на етапі голосування.

Дуже важливо долучити максимально повні матеріали у пункті Інші додатки. Це дасть можливість розпоряднику коштів мати максимальне розуміння суті Вашого проекту, а Вам – отримати позитивний висновок та допуск до етапу голосування.

У випадку із майданчиком варто додавати мапу із зазначеним місцем реалізації проекту, фотографії існуючого стану території, зображення бажаних елементів майданчика, можна долучити аудіо/відео файли, які стосуються цього проекту. До речі, тут діє правило – «чим більше – тим краще».

Від себе, як автора майже реалізованого проекту-переможця додам:

Не соромтесь ставити запитання та шукати інформацію. Слідкуйте за новинами на сайті громадського бюджету Львова gb.city-adm.lviv.ua, телефонуйте за консультаціями до розпорядників коштів та на робочу лінію громадського бюджету.

Намагайтесь контролювати проект на усіх етапах громадського бюджету, особливу увагу приділивши етапу реалізації проекту.

І пам’ятайте, що лише разом ми – сила! Тому комунікуйте з сусідами, створіть активну робочу групу, діліться з її учасниками ідеями, обговорюйте проект, шукайте ефективні шляхи агітації та збору голосів. Конкуренція буде високою. Проте злагодженій громаді усе під силу!

Юлія Бойко, авторка проекту-переможця Громадського бюджету Львова 2016 року