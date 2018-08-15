Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжили

Заклади профосвіти можуть проводити додатковий прийом вступників на місця регіонального та державного замовлення до 1 жовтня

Про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки, який надіслано департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державної адміністрації.

«Для забезпечення рівного права громадян на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів та виконання закладами професійної (професійно-технічної) освіти регіонального та/або державного замовлення Міністерство продовжує прийом громадян на навчання до закладів ПТО на 2018/2019 навчальний рік до 1 жовтня 2018 року», – йдеться в листі.

У МОН нагадали, що, відповідно до Типових правил прийому до закладів ПТО, зарахування учнів на бюджет здійснюють у межах ліцензованого обсягу.

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