Водіям, які прямують у бік Івано-Франківська, радять об’їжджати Болехів

У місті Болехів Івано-Франківської області місцеві мешканці почали перекриття дороги Н-10 «Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — пропускний пункт Мамалига». Люди вимагають капітального ремонту центральної дороги, яка у вкрай поганому стані. Відремонутвати її обіцяють роками, проте наразі нічого не зроблено.

Перекривати трасу обіцяють з 09.00 до21.00 щодня до моменту вирішення питання. Мешканці пропускають всі транспортні засобі з дітьми та спецавтомобілі.

Як повідомили у Патрульній поліції Львівської області, за можливості вони скеровують транспорт, який їде в цей бік зі Львівщини, на Рогатин.

Як повідомив згодом сайт galka.if.ua, місцева поліція також організувала об’їзд перекритої ділянки, тож суттєвих проблем із трафіком на трасі фактично немає.