Упродовж минулої доби на Львівщині сталося 80 ДТП

На автошляхах Львівщини 14 серпня сталися 80 дорожньо-транспортних пригод. З них 38 – у Львові, 42 – в області, 8 – з потерпілими. У ДТП четверо осіб загинули (водій і троє пішоходів), ще восьмеро (троє водіїв, троє пасажирів, мотоцикліст та велосипедист) отримали тілесні ушкодження.

За наслідками інших ДТП складено 72 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до року.