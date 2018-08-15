Українець віз до Польщі 6 об’єктивів на суму 6,6 млн. грн. (фото)

Працівники Львівської митниці ДФС виявили 6 об’єктивів загальною вартістю 6,6 млн грн, які громадянин України намагався вивезти без пред’явлення до митного контролю, тобто гне заявивши про них у своїй митній декларації.

Як інформує ДФС у Львівській області, громадянин заїхав у зону митного контролю митного посту «Краковець» рейсовим автобусом марки «VDL», обравши смугу руху «червоний коридор». Під час усного опитування та письмового декларування він заявив про наявність у нього 2000 євро та відсутність будь-яких товарів, що підлягають декларуванню.

Після перевірки правильності заповнення митної декларації та її завірення транспортний засіб скерували в бокс поглибленого догляду. Там у вантажному відсіку автобусу виявили без ознак приховування незадекларований товар – 6 об’єктивів, а саме: об’єктив з маркуванням «ARRI MasterAnamorphic 50» – 1 шт., об’єктив з маркуванням «ARRI MasterAnamorphic 28» – 1 шт., об’єктив з маркуванням «ARRI MasterAnamorphic 100» – 1 шт., об’єктив з маркуванням «ARRI MasterAnamorphic 40» – 1 шт., об’єктив з маркуванням «ARRI MasterAnamorphic 35» – 1 шт., об’єктив з маркуванням «ARRI MasterAnamorphic 75» – 1 шт.

Загальна вага виявленого товару становить 18 кг.

Тобто громадянин не заявив за встановленою формою точних і достовірних відомостей про товари, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, не дотримавшись вимог ст. 257 та ст. 370 Митного кодексу України.

За вказаним фактом працівниками Львівської митниці ДФС складено протокол про порушення митних правил, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України.

Незадекларований товар – безпосередні предмети правопорушення на підставі статті 511 Митного кодексу України тимчасово вилучено та поміщено на склад митниці.

У ході провадження в справі про порушення митних правил за результатами експертної оцінки було встановлено вартість безпосередніх предметів правопорушення, яка на момент переміщення через митний кордон України, становила 6,6 млн грн.

Справу про порушення митних правил скерували до суду для розгляду та прийняття рішення.