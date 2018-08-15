У Стрийській районній лікарні виявили порушень на понад 400 тисяч гривень

Під час ревізії фінансово-господарської діяльності Стрийської центральної районної лікарні фахівці Західного офісу Держаудитслужби виявили фінансові правопорушення, які призвели до втрат 438,1 тис. грн. Ревізія охопила період з 01.01.2015 по 31.05.2018.

Як інформує прес-служба Західного офісу Дерджаудитслужби, аудитори встановили порушення при виплаті зарплати: безпідставне нарахування надбавок за складність і напруженість в роботі, за шкідливі умови праці, оплату праці за невідпрацьований час сумісникам лікарні, що призвело до незаконного витрачання 278,1 тис.грн на виплату зарплати та 85,6 тис. грн – єдиного соціального внеску.

Через нарахування та сплату єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України із заробітної плати осіб з інвалідністю, які працюють у лікарні, на загальних підставах замість за ставкою 8,41% зайво витрачено 43,3 тис. гривень.

Лікарня оплачувала вартість теплопостачання та електроенергії, спожитих одним з орендарів, унаслідок чого незаконно витрачено 11,6 тис. гривень.

Аудитори виявили, що до районного бюджету не надійшло 13,9 тис. грн відшкодування за проведене в лікарні лікування 5 пацієнтів, потерпілих від злочинних діянь, вартість якого мала бути відшкодована за рахунок встановлених судом винних осіб, а також низку інших фінансових порушень.

За допущені порушення на головного лікаря, головного бухгалтера і трьох посадових осіб лікарні складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 164-2 (ч.1) КУпАП. На рахунку лікарні зупинено операції з бюджетними коштами.

Про наслідки ревізії проінформовано Стрийську місцеву прокуратуру.