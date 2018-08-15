У Сколівському районі сьогодні вранці сталася смертельна ДТП

15 серпня о 07:09 до рятувальників надійшло повідомлення від диспетчера медицини катастроф про ДТП на трасі Київ-Чоп у с. Орява Сколівського району. Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, сталося зіткнення автомобіля Mercedes Sprinter з вантажівкою Volvo з причепом.

Унаслідок ДТП від отриманих травм загинув водій автомобіля Mercedes Sprinter 1977 року народження. Рятувальники відбуксирували Mercedes і відключили акумуляторні батареї, аби запобігти загоранню транспортного засобу. Також вогнеборці промили дорожнє полотно від розлитих паливно-мастильних матеріалів.

Обставини події встановлюють правоохоронці.