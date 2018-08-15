У Львові розслідують смерть чотирирічної дівчинки після укусу змії

Кримінальне провадження розпочато за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками

Сьогодні, 15 серпня, Львівська місцева прокуратура №1 внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки малолітній, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.140 КК України (смерть малолітньої дитини). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Під час досудового розслідування з’ясували, що потерпілу 12 серпня 2018 року доставили зі Сколівської районної центральної лікарні до КЗ ЛОР ЗУ «СДМЦ» з попереднім діагнозом – укус змією нижньої кінцівки.

У львівському лікувальному закладі дівчинка перебувала впродовж двох днів, де 14 серпня померла.

Проведення досудового розслідування доручили слідчому управлінню ГУ Нацполіції у Львівській області, його перебіг перебуває на контролі прокуратури області.

Нагадаємо, вчора у Львові померла чотирирічна дівчинка, яку в суботу вкусила змія. Дитина 2014 року народження потрапила до реанімації Сколівської лікарні 11 серпня. Маленьку мешканку Львова, яка перебувала в лісі, за праву гомілку вкусила змія.