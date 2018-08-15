У Львові бігтимуть за тверезу націю

В День незалежності у Львові відбудеться забіг «За тверезу націю» на 30 кілометрів

У день відновлення Незалежності України, 24 серпня 2018 року, відбудеться всеукраїнська акція – забіг «За тверезу націю». У Львові збір учасників – об 11:00 на пл. Митній. Забіг відбуватиметься під гаслом: «Є Тверезість – є Незалежність!». Маршрут пробігу: Львів – Зимна Вода – Рудне – Львів). Про це йдеться на сайті руху «Твереза Україна».

Такі забіги на День незалежності вже стали доброю традицією і відбуваються 8 років поспіль.

Своїм прикладом учасники покажуть, як чудово жити в природному тверезому стані, й наскільки позитивні емоції супроводжують людину на тверезу голову.

«Ми своїм прикладом хочемо показати усім українцям, що замість отруєння алкоголем і тютюном варто займатися спортом і загартувати свій організм. Окрім цього наголошуємо, що справді незалежною держава буде тільки тоді, коли кожен з нас стане вільним. А найперше варто звільнитися від алкогольного і тютюнового рабства, яке міцно тримає нашу націю у своїх обіймах», – зазначають організатори забігу й закликають усіх українців до бойкоту алкоголю і тютюну.