У ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» – новий директор

Про це сьогодні повідомили під час апаратної наради.

Олег Герасимюк народився 24 серпня 1975 року.

Досвід роботи

з 10.2017 по 03.2018 рр.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, провідний фахівець, відповідальний НДЧ по напрямку метрології та стандартизації.

з 08.2016 по 12.2016 рр. — Виконуючий обов’язки генерального директора ДП «Львівстандартметрологія»

з 10.2011 по 08.2016 рр. Перший заступник генерального директора ДП «Львівстандартметрологія»

з 12.2010 по 10.2011 рр.- Директор Червоноградської філії ДП «Львівстандартметрологія».

з 10.2003 по 12.2010 рр. — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища та радіаційної безпеки Державної екологічної інспекції у Львівській області

з 06.1999 по 10.2003 рр. — Слідчий УМВСУ у Львівській області

Освіта вища:

з 02.2000 по 03.2004 рр. — Львівський національний університет ім. І. Я. Франка, факультет «Міжнародне право та бізнес», юрист з міжнародного права, Львів.

з 08.1995 по 05.1999 рр. — Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, Юрист, Боротьба з економічними злочинами, Львів.

Нагадаємо, основна діяльність ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» – це: