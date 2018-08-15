У ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» – новий директор
Про це сьогодні повідомили під час апаратної наради.
Олег Герасимюк народився 24 серпня 1975 року.
Досвід роботи
з 10.2017 по 03.2018 рр.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, провідний фахівець, відповідальний НДЧ по напрямку метрології та стандартизації.
з 08.2016 по 12.2016 рр. — Виконуючий обов’язки генерального директора ДП «Львівстандартметрологія»
з 10.2011 по 08.2016 рр. Перший заступник генерального директора ДП «Львівстандартметрологія»
з 12.2010 по 10.2011 рр.- Директор Червоноградської філії ДП «Львівстандартметрологія».
з 10.2003 по 12.2010 рр. — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища та радіаційної безпеки Державної екологічної інспекції у Львівській області
з 06.1999 по 10.2003 рр. — Слідчий УМВСУ у Львівській області
Освіта вища:
з 02.2000 по 03.2004 рр. — Львівський національний університет ім. І. Я. Франка, факультет «Міжнародне право та бізнес», юрист з міжнародного права, Львів.
з 08.1995 по 05.1999 рр. — Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, Юрист, Боротьба з економічними злочинами, Львів.
Нагадаємо, основна діяльність ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» – це:
- Організація поховання померлих і надання ритуальних послуг згідно з договорами-замовленнями.
- Торгівля виробами, необхідними для надання ритуальних послуг.
- Роздрібна та оптова торгівля товарами ритуального призначення та іншими товарами.
- Надання населенню послуг з перевезення тіл померлих та осіб, що їх супроводжують.
- Виконання робіт з благоустрою місць поховань та прилеглих територій відповідно до кошторису.
- Утримання місць поховання згідно із встановленими правилами та санітарними нормами, організація надання послуг населенню по догляду за могилами.
- Забезпечення функціонування місць поховання.
- Утримання та благоустрій всіх міських кладовищ.
- Виготовлення за потребами населення похоронної атрибутики.
- Створення рівних умов для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
- Розширення номенклатури ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями.
- Забезпечення конфіденційності інформації про померлого.
- Видача користувачу місця поховання свідоцтва про поховання.
- Оформлення та проведення поховання померлих громадян та урн з прахом.