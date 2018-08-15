У лікарні померла 4-річна дівчинка, яку вкусила змія

Змія вкусила дитину під час прогулянки в лісі на Сколівщині

Як повідомила «Львівську газету» речниця ГУ Нацполіції Світлана Добровольська, вчора інформація про смерть дитини надійшла у Сихівський райвідділ поліції від медиків. Померла чотирирічна дівчинка, яку в суботу вкусила змія.

Нагадаємо, дитина 2014 року народження потрапила до реанімації Сколівської лікарні 11 серпня. Маленьку мешканку Львова, яка перебувала в лісі, за праву гомілку вкусила змія.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за цим фактом. З’ясовують обставини події.

Нагадуємо, зазвичай змії втікають від людей, а кусають лише для свого захисту. У плазунів поганий зір і слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Тому, вирушаючи в ліс на відпочинок, по ягоди чи гриби, пам’ятайте: передусім слід подбати про високе взуття – шкіряне, або гумове. Також знадобиться палиця, щоб «повідомити» змію про ваш прихід. Проведіть нею по кущах, з яких хочете зірвати ягоди, або по високій траві. Цього буде достатньо, аби плазун втік.

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