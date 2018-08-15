У Червонограді грабіжник проковтнув речовий доказ, щоб уникнути відповідальності

У Червоноградський відділ поліції 14 серпня звернулася 69-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько 19.00 у дворі між будинками якийсь чоловік зірвав з її шиї золотий ланцюжок, після чого втік у невідомому напрямку.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий 34-річний мешканець Червонограда. Речовий доказ поліцейські наразі не вилучили, оскільки зловмисник його проковтнув. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За цим відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.