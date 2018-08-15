Серед постраждалих під час падіння моста у Генуї є українці

Двоє українців зараз в лікарні

Серед загиблих у результаті обвалу мосту Моранді в Італії немає українців. Про повідомила Префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані.

“Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні “Сан Мартін”, з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок”, – повідомили у відомстві.

До інших лікарень, таких як “Галлієра” та “Вілла Скассі” постраждалі українці на госпіталізацію також не поступали.

Нагадаємо, 14 серпня, у Генуї обвалилась частина моста Моранді довжиною 100 метрів.

Станом на сьогоднішній ранок рятувальники знайшли тіла 38 людей. Троє осіб вважають зниклими безвісти. 16 – у лікарнях.

Експерти називають кілька можливих причин, через які стався обвал. Зокрема сильну зливу під час робіт зі зміцнення споруди, а також удар блискавки і зношення конструкцій.ю