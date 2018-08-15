Римо-католики сьогодні святкують Внебовзяття Пресвятої Діви Марії

Літургійний культ Пресвятої Богородиці починається від Ефеського Собору 431 року, який окреслив догму про її Богоматеринство. У творах святих Отців до четвертого століття немає нічого про Успіння Богоматері. Лише після IV сторіччя, на основі передання, церковні письменники починають писати про останні хвилини життя Пресвятої Богородиці. На Заході пише про це святий Григорій Турський, на Сході – єрусалимський патріарх Модест, святий Андрій Критський та святий Йоан Дамаскин.

В VI сторіччі це свято отримало назву Успіння Пресвятої Богородиці. На Заході під впливом Сходу свято з’явилося дещо пізніше. Його прийняли у Римі за часів Папи Сергія І (687-701), а з Риму він перейшов до інших країн.

Від Першого Ватиканського Собору (1869-1870) у римсько-католицькій Церкві дедалі більше висловлювались побажання, щоби проголосити догмою загальну віру Церкви у Внебовзяття Пречистої Богородиці. Це завдання, узагальнивши думки всіх єпископів Католицької Церкви, взяв на себе Папа Пій XII (1 листопада 1950 року).

За католицьким догматом, після закінчення земного життя Діви Марії, її душа і тіло були взяті до Небес. Після цього Богородиця була коронована Королевою Небес. У католицькому богослов’ї остаточно не вирішене питання, чи Успіня Богородиці означає її смерть, хоча більшість середньовічних західних богословів уважали, що Пречиста дійсно померла.

Існує передання, що за три дні перед Успінням Архангел Гавриїл сповістив Пречистій Діві Марії про Її перехід у вічність. Того дня в Єрусалимі зібралися всі апостоли, що проповідували в різних частинах світу. Запізнився лише святий апостол Тома. Богородиця висловила бажання бути похованою в Гетсиманії, поблизу Своїх батьків і Обручника Йосифа. По душу Своєї Матері з’явився Ісус Христос у супроводі ангелів і святих, а апостоли під спів гімнів віднесли Її тіло до гробу і три дні не відходили від нього. На третій день з’явився апостол Тома і бажав попрощатися з Божою Матір’ю. Коли ж гробниця була відкрита, то замість тіла Пресвятої Богородиці апостоли знайшли квіти та похоронні пелени. Тоді вони здогадалися, що не тільки душа, а й тіло Пресвятої Богородиці було взято на небо. Тому на згадку про цю подію в урочистість Внебовзяття Пресвятої Діви Марії після Служби Божої посвячують квіти та зілля.