Онук украв у бабусі більше 7 тисяч євро

Купив собі телефон та два мотоцикли

У Бродівському районі 65-річна жінка виявила, що гроші, які вона зберігала у сейфі, зникли. 13 серпня вона звернулася до поліції.

Уже незабаром поліцейським вдалось знайти злодія. Ним виявився 16-річний онук жінки.

“Хлопець впродовж півроку, знаючи де бабця ховає ключ, відчиняв сейф та брав звідти кошти. Їх він витрачав на дороговартісні покупки, зокрема хлопець купив собі телефон та два мотоцикли, а також систематично пригощав своїх друзів”, – розповіли у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

Тож тепер правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Поліцейські просять батьків реагувати, якщо у вашої дитини раптово з’являються великі суми коштів. Варто обов’язково з’ясувати, звідки вони взялись.