«Океан Ельзи» презентував нову пісню (аудіо)
За першу добу на youtube-каналі ОЕ пісню прослухали понад 60 000 разів
Група «Океан Ельзи» 14 серпня презентувала новий сингл «Скільки нас». Він став третім за цей рік. «Зазвичай далі розказують про що саме нова пісня, що ж хотіли цим сказати та що має слухач почути. Ми так робити не будемо. Нижче – текст пісні, в ньому все це є. Майже все. Єдине, що кожен сам має обрати для себе, який знак поставити в кінці «скільки нас» – ? чи !» – йдеться в описі до синглу.