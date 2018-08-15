«Океан Ельзи» презентував нову пісню (аудіо)

Група «Океан Ельзи» 14 серпня презентувала новий сингл «Скільки нас». Він став третім за цей рік. «Зазвичай далі розказують про що саме нова пісня, що ж хотіли цим сказати та що має слухач почути. Ми так робити не будемо. Нижче – текст пісні, в ньому все це є. Майже все. Єдине, що кожен сам має обрати для себе, який знак поставити в кінці «скільки нас» – ? чи !» – йдеться в описі до синглу.