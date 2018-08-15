На основі біографії Миколи Красовського створять фільм

До 100-ї річниці ЗУНР знімуть фільм. Це буде стрічка про життєвий шлях видатного українця, одного з творців служб Української Народної Республіки – Миколи Красовського, «Справа життя Миколи Красовського». Таку ініціативу підтримали у межах підтримки проектів регіонального кінематографу. Їм надають фінансову підтримку обласного бюджету у 2018 році.

Загалом підтримку отримали 12 кінопроектів.

“На основі біографії Красовського буде вперше висвітлено невідомі сторінки української історії періоду Визвольних змагань. Своїм змістом фільм буде цікавий не лише глядачам України, а й світу, що дасть змогу популяризувати серед широкого загалу невідомі сторінки української історії, ствердити наш європейський цивілізаційний вибір та піднести міжнародний авторитет України”, – повідомили у прес-службі ЛОДА.

Додамо, що проект «Справа життя Миколи Красовського» є ґрунтовно виконаним дослідженням, із фаховим заглибленням в історичний матеріал. Особливої уваги заслуговує факт залучення до проекту маловідомих історичних документів та кіноматеріалів, а також знаних вчених.

Автори також спробують розкрити дух епохи через долю конкретної особистості, яка була активним учасником тодішніх політичних процесів.