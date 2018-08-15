На Львівщині почали ремонтувати дорогу Славське – Вигода

Роботи виконують за співфінансування Славської селищної ради та коштів державного дорожнього фонду

На Львівщині тривають ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

“Розпочато поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування С141515 Славське — Вигода, що у Сколівському районі”, – розповів в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Додамо, що ремонт цієї автомобільної дороги здійснює підрядна організація ТзОВ “Автомагістраль-Південь”.

Зараз тут розпочали влаштовують основу, а згодом будуть займатися вирівнюючим та верхнім шаром асфальтобетонного покриття.

Ремонт проводять за рахунок коштів державного дорожнього фонду, а також коштів Славської селищної ради.