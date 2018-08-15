На Львівщині під колесами автомобіля загинув пішохід

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, внаслідок ДТП, на автодорозі Київ – Чоп водій, мешканець с. Старий Милятин 1999 року народження, керуючи автомобілем «Форд Сієрра» наїхав на пішохода. Наїзд стався на проїжджій частині, поза межами пішохідного переходу. Пішохід, мешканець с. Старий Милятин 1974 року народження, внаслідок отриманих травм загинув на місці події.

Обставини події встановлюють правоохоронці.