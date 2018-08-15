На Дрогобиччині через ремонт перекриють дорогу

Для руху транспорту перекриють відтинок дороги від Східницького перевалу через село Опака

Як інформує Дрогобицька районна державна адміністрація, за повідомленням підрядника — фірми «Онур», у зв’язку з ремонтом автодороги Городище — Східниця сьогодні з другої половини дня буде перекрито для проїзду автомобільного транспорту відтинок дороги від Східницького перевалу через село Опака. У наступні дні дорогу перекриватимуть у режимі від 08.00 до 20.00.

Скільки часу триватиме ремонт, наразі не повідомляють.