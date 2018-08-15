Міністр інфраструктури розповів, які авіакомпанії були найпунктуальнішими в липні (інфографіка)

Міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй facebook-сторінці оприлюднив рейтинг пунктуальності авіакомпаній за липень 2018 року.

Як зазначив міністр, складаючи цей рейтинг, ввели низку нових показників. Зокрема, оцінювали не лише українські, а й усі іноземні авіакомпанії, які літають в Україну. Також ввели диференційовану оцінку: виконання рейсів точно в зазначений час (допускається запізнення до 15 хв), із затримкою від 15 до 30 хв, до і більше двох годин.

За даними Омеляна, в липні українські авіакомпанії виконали вчасно 70,2% рейсів з аеропортів України. Найбільш пунктуальна авіакомпанія – «Роза Вітрів», яка виконала вчасно 90,8% рейсів. На другому місці – «Мотор-Січ», яка вчасно виконала 86,7% рейсів. Третє місце – в авіакомпанії «МАУ» –73,8% вчасно виконаних рейсів. На останньому місці опинилася авіакомпанія AtlasJet, яка виконала вчасно лише 27,8% рейсів.

Іноземні компанії в липні виконали вчасно 68,1% рейсів з аеропортів України. Найбільш пунктуальною стала Alitalia, яка виконала вчасно 96,8% рейсів. На другому місці – авіакомпанія Belavia (92,8% рейсів). На третьому місці – Qatar Airwats (91,8% рейсів).

На останньому місці – авіакомпанія AtlasGlobal, яка виконала один рейс із затримкою в понад 2 години.