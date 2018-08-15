Клієнтам Альфа-Банку відключать картки

22 серпня буде призупинено обслуговування двох мільйонів платіжних карт Альфа-Банку

Представники Альфа-Банку повідомили про те, що 22 серпня буде призупинено обслуговування двох мільйонів платіжних карт. Власники позбудуться можливості використовувати їх з 9 ранку і до кінця дня, – інформує УНІАН.

Зокрема, в цей період буде неможливо:

розраховуватися карткою через платіжний термінал;

знімати готівку в банкоматі;

переказувати кошти на іншу карту;

використовувати картку в системі інтернет-банкінгу My Alfa-Bank і в мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine.

Крім того, 21 і 22 серпня власники карт Альфа-Банку не зможуть встановлювати і змінювати PIN-коди на своїх платіжних картах. У зв’язку з цим представники банку пропонують своїм клієнтам здійснювати необхідні фінансові операції до або після вказаних дат. Зокрема, людей попереджають про те, що їм необхідно заздалегідь зняти готівку і провести необхідні фінансові операції. Зокрема, це стосується питання виплати зарплат і проведення запланованих платежів за кредитними картками для клієнтів банку.

Альфа-Банк проводить тимчасове відключення карт в межах переведення пластика на обслуговування в своєму особистому процесинговому центрі. До цього банк обслуговувався в Українському процесинговому центрі.