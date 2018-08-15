Дорогі школярі: скільки коштує зібрати дитину до школи у 2018

Половина серпня вже позаду, через два тижні у школах продзвенить перший дзвоник. Батьки та діти активно готуються до нового навчального року. На ринках та у канцелярських магазинах – справжнісінькі ажіотажі. “Львівська газета” дізнавалася, скільки коштуватиме цього року батькам зібрати дітей у школу.

Один з найдорожчих пунктів у чималому списку покупок до школи – рюкзак.

За найпростіші рюкзаки, які підійшли б дітлахам, аби ходити до школи, на базарі просять 500-600 грн. Більш якісні та красиві наплічники стартують від 800 грн. Тут вам і просто стильні однотонні, і з принтами персонажів із мультфільмів – на будь-який смак. Залежно від потреб та бажань, сягати ціна рюкзака у дорогих магазинах може і кількох тисяч гривень. Дешевше можна знайти на сайтах – торгових платформах в Інтернеті. Тут чимало продавців пропонують рюкзаки минулорічних колекцій за дуже вигідними цінами, що часом на кілька сотень гривень відрізняються від ринково-магазинних.

Але наплічник – це тільки початок. Його начинка теж сьогодні вартує дорого. Ціни на щоденники на одному з найпопулярніших ринків Львова – Краківському, а також, до прикладу, в магазині “Ашан”, не відрізняються суттєво та стартують від 30 гривень. Популярними на канцелярських вітринах стають щоденники для старшокласників – однотонні та без будь-яких малюнків чи фото зірок. Для молодших класів продають все такі ж яскраві та кольорові.

Вартість зошитів теж доволі різна. На ринку зовсім тоненькі на 12 аркушів – 3 грн, на 24 – 4-4,5 грн, 36 – 6-7 грн, а на 48 аркушів – 7-8 грн. Дешевше зошити можна купити в супермаркетах – тут ціна на тонкі стартує від 1 грн. Альбоми для малювання стартують від 10 грн, фломастери та олівці – від 20.

Аби заповнити пенал школяра чи школярки, доведеться витратити сотню гривень або й більше. Сам пенал коштує в середньому від 20 і до 200 грн, ручки – приблизно по 10 грн за штуку. Обкладинки на зошити, книжки та інші дрібнички потягнуть ще щонайменше на 50-150 гривень.

А от найдорожче – це вдягнути дитину. І хоча українські школи особливого дрес-коду не мають, багато закладів мають єдиний стандарт шкільної форми. Але й крім неї потрібно чимало.

Якщо ідете по звичайних ринкових магазинах, то менш ніж на 400-500 грн за святкові туфельки на дівчинку не розраховуйте. Цікаво, що на одяг для хлопчиків зазвичай ціни вищі. Спортивне взуття трішки дешевше.

Капці як перезувне – 180-300 грн.

Спортивні костюми – 500-700 грн. Біла блузка на дівчинку обійдеться у 200-500 грн, такі ж ціни на хлопчачі сорочки.

На набір школяра батьки витрачають різні суми, адже все залежить від статків окремої сім’ї. Комусь залишаються якісь речі “у спадок” він старших братів-сестер, комусь купують лише брендові речі. Так чи інакше, менш ніж на 2-3 тисячі гривень розраховувати не варто. І в цю суму увійдуть лише найнеобхідніші речі. Такі елементи одягу, як шкарпетки, колготки, светри, штанці та спіднички потягнуть не менше.

“Треба купувати речі до школи не всі відразу в серпні, а протягом літа. Бо на один раз це дуже дороговартісні покупки”, – порадила мені продавчиня наплічників на ринку “Привокзальний”.

Досвідчені ж мами рекомендують протягом літа лише зробити запас канцтоварів, які будуть потрібні в перші дні. Натомість на інші речі ціни у вересні зазвичай трохи падають, тож є шанси витратити менше.