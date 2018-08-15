Дебют нової колекції фарб від відомого лакофарбового виробника

Нагадаємо ТМ Śnieżka є одним з лідерів на українському ринку лакофарбових матеріалів, яка знана і відома споживачам ще з 1990-х років.

Цей бренд на європейських та українському ринках представляє міжнародна Група компаній «Śnieżka», що постійно стежить за трендами і тенденціям у сфері розвитку лакофарбових матеріалів. Одним із підприємств Групи є ТзОВ «Снєжка-Україна». Тож відомий міжнародний виробник активно працює у напрямку розширення і розвитку продуктового портфоліо.

Нинішні тенденції на українському ринку ЛФМ зумовили компанію «Снєжка-Україна» спільно з материнською фірмою АТ «ФФІЛ «Śnieżka» опрацювати сучасний проект колекції фарб Śnieżka PLATINIUM®, що складається із 6 видів виробів, зокрема, плямовідпірна латексна фарба Śnieżka PLATINIUM®MODERN, зносостійка латексна фарба Śnieżka PLATINIUM® CLASSIC, матова акрилова фарба для стель Śnieżka PLATINIUM®CEILING, латексна фарба для дитячих кімнат Śnieżka PLATINIUM®KIDS, вологостійка напівлатексна фарба Śnieżka PLATINIUM®KITCHEN-BATH, що містить іони срібла, матова латексна фарба Śnieżka PLATINIUM®MAGIC, що створює ефект шкільної дошки. Кожна із представлених фарб має відповідне призначення і особливі характеристики.

Осучаснене портфоліо продуктів – це результати поглиблених досліджень й аналізів сегментації українського ринку ЛФМ. Нова продуктова пропозиція компанії «Снєжка-Україна» – це відповідь на виклики лакофарбового ринку в Україні і ефективні рішення для потреб нинішнього споживача. Таким чином, запропонована серія продукції максимально забезпечить клієнтів, які прагнуть купувати і використовувати високоякісні фарби для інтер’єрів, що вирізняються новітніми споживчими властивостями. Нова колекція фарб Śnieżka Platinium®, розроблена на основі інноваційних технологій і сучасних досягнень хімічної інженерії.