Біля Західного Бугу на Сокальщині незаконно зрізали 6 дубів

Працівники Держекоінспекції Львівщини провели заходи державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на території Поторицької сільської ради Сокальського району Львівської області.

Під час перевірки поблизу села Велике в берегозахисній смузі річки Західний Буг виявили, що невідомі особи незаконно зрізали шість дерев породи дуб звичайний. Розмір шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконної рубки, становить 54 452,08 грн.

Матеріали перевірки для встановлення осіб порушників скеровано в Сокальське ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області.