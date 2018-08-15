Семеро громадян із Південної Азії затримали прикордонники

Нелегали із Пакистану намагались перетнути кордон із Польщею у Мостиському районі.

Прикордонники помітили їх і затримали за декілька метрів від державного кордону

Протягом минулої доби співробітники Держприкордонслужби затримали сім нелегальних мігрантів з Південної Азії.

” З їх слів, вони є громадянами Пакистану. Наразі затриманих доставлено до відділу прикордонної служби та проводяться фільтраційні заходи”, – повідомили прикордонники.

Ще одних нелегалів затримали у рамках проведення цільових профілактичних заходів «Мігрант» спільно з співробітниками Національної поліції на території залізничного вокзалу Львова. Документів вони не мали. Кажуть, що із Бангладешу.

На порушників складено протоколи за ст. 203 КУпАП та передано працівникам Державної міграційної служби України в Львівській області.