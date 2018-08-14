Завтра у Львові презентують книгу «Колискова для Андрійка»

Завтра, 15 серпня, о 14.00 у Львівському Палаці мистецтв (м. Львів, вул. Коперника, 17) відбудеться презентація книги про дитинство Андрія Кузьменка «Скрябіна» – «Колискова для Андрійка» (Видавництво Старого Лева).

Книга є світлим спомином мами Андрія Кузьменка Ольги Кузьменко про найдорожчих людей: батьків, бабусю, діда та сина Андрія – соліста та ідейного натхненника гурту «Скрябін». У цій книжці – про дитинство Кузьми Скрябіна, мамину колискову, літо у Сідому, перші музичні вподобання, формування музичних смаків, а також про вплив музичних стилів світової музики на творчість «Скрябіна».

«Після смерті Андрійка мене багато людей запитувало: “Як ви виховали такого сина?!” – згадує Ольга Кузьменко. – Я вирішила, що мушу розповісти щось більше, і, напевне, починати треба ще від колискової і тих дорогих мені людей, які залишили нам, своїм дітям і внукам, родовий код… Що передається з молоком матері».