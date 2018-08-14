За вчора на Львівщині змії вкусили двох людей

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 13 серпня о 16:45 у важкому стані у реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ доставили мешканця села Ялинкувате Сколівського району 1980 року народження. Чоловіка змія вкусила у праву стопу.

А о 18:45 цього ж дня у приймальне відділення Жовківської ЦРЛ з діагнозом «укус змії у палець лівої стопи» доправили мешканця с. Любеля Жовківського району 1966 року народження. Чоловік став жертвою змії під час збирання грибів у лісі.