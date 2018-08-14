У Ходорові мало не згорів житловий будинок

На щастя, внаслідок події ніхто з людей не постраждав

13 серпня о 21:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Ходорів Жидачівського району. Займання сталося на вул. Людкевича, 18 у цегляному житловому будинку розміром 6×18 м.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, на місце події скерували пожежно-рятувальний підрозділ 46 ДПРП м. Ходорів.

Через сильне задимлення що виникло під час пожежі, вогнеборцям довелося працювати у спеціальних засобах захисту органів дихання. Вдалося запобігти розповсюдженню вогню та врятувати будинок від знищення.

Пожежу локалізували о 21:59 і ліквідували о 22:19 в складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м, металопластикове вікно, пошкоджено стелю на площі 25 кв. м, 7 металопластикових вікон.

Причину виникнення пожежі встановлюють.