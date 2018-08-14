У Львові знову оголосили тендер на реконструкцію площі Двірцевої

ЛКП «Львівавтодор» оголосив повторний тендер на реконструкцію площі Двірцевої. Подавати свої пропозиції фірми можуть до 13 вересня, а аукціон відбудеться 19 жовтня. З переможцем планують укласти угоду орієнтовною вартістю 167 млн грн.

Нагадаємо, згідно з технічною документацією, спочатку демонтують дорожнє та тротуарне покриття, зупинки громадського транспорту, дорожні знаки та дерева. Трамвайні колії замостять бруківкою з колотого та булижного каменю на ЦПС, встановлять автоматизовані стрілочні переводи.

Водограй навпроти входу до будівлі залізничного вокзалу замінять на «Динамічний фонтан» із 9 форсунками та кольоровою підсвіткою.

Також на всій площі будуть зелені насадження. Тут висадять платан кленолистий, яблуні, сакури, берези, дуби, робінії псевдоакаційні, бобівники анагіролисті та низка кущів, зокрема бірючина звичайна, кампасис вкорінюючий, дрік красильний, деревій таволговий, молінія голуба, золотарник, ехінацея, котяча м’ята Фассена та ірис бородатий.

Відповідно до проекту термін виконання усіх будівельних та ремонтних робіт становить 18 місяців.

Це буде вже другий міжнародний тендер на реконструкцію площі. На початку серпня ЛКП “Львівавтодор” скасував попередній, на який зголосилось два учасники. Після експертизи компаній, які мали намір взяти участь у торгах, тендерний комітет ЛКП «Львівавтодор» відсторонив одну із них. Тому саму закупівлю довелось скасувати.