У Львові відбувся ІІІ Міжнародному фестивалі української пісні й танцю (фото)

У ньому взяли участь 12 хореографічних колективів з Канади

У понеділок, 13 серпня, в Палаці учнівської молоді відбувся гала-концерт ІІІ Міжнародного фестивалю української пісні і танцю.

Близько 250 молодих людей з Вінніпегу, Калгарі, Саскатуна, Ванкувера, Реджайни та Едмонтона впродовж кількох днів демонстрували на сценічних майданчиках Львова високий рівень хореографічної майстерності, нову та цікаву інтерпретацію українського народного танцю.

Організатори заходу – компанія «Cobblestone Freeway» (Канада), спільнота «Ukrainian Dance World», «Nadiya Art Agency» (Канада), туристична компанія «Next Stop Ukraine» (Україна). Фестиваль відбувся за підтримки департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА.