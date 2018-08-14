У Львові стартував марафон миру

22 львівські тренери, що працюють у сфері комунікацій та конфліктології, об’єдналися заради акції до Дня незалежності — марафон миру «Мир не приходить, ми його творимо»

Ідея марафону — показати, що мир — не абстракція, а навичка, конкретні дії. Для цього з 1 до 23 серпня щоденно об 11.00 на сторінці школи риторики та публічного виступу «Аґрус» у Фейсбуці з’являтимуться короткі відео з комунікативними лайфхаками-порадами від фахівців, як зробити спілкування ефективнішим, а суперечки переводити в діалоги.

На думку організаторів, акція привабить увагу до теми пошуку порозуміння у суспільстві та демонструватиме навики, за допомогою яких воно досягається. Вміння ефективно комунікувати, чути інших та доносити свою думку, знаходити точки єднання, стратегії win-win у вирішенні конфліктів — найсильніша зброя, що пришвидшить настання миру в Україні.