У Львові стартували зйомки комедії «Порядна львівська пані»

Про це повідомляє «Детектор Медіа» з посиланням на продюсера фільму Юрія Мінзянова.

За сюжетом, сучасна інтелігентна жінка Пенелопа живе у Львові й працює в архіві. Життя Пенелопи складається за звичною схемою «родина – робота». Все порядно, культурно, чемно і нестерпно нудно. Втім, одного дня все змінюється – до архіву приїжджає у відрядження молодий доктор наук Дмитро Остромирський. Зустріч героїв призводить до шалених пристрастей і божевільних вчинків.

Режисерка фільму – Наталя Пасеницька. Авторка сценарію – Марина Меднікова.

Виробництво стрічки здійснює компанія «Крісті Фільм». Зйомки пройдуть у Львові, заплановано 13 робочих змін. Головні ролі у стрічці виконають актори Анастасія Карпенко та Володимир Губанов.

Нагадаємо, кінопроект «Порядна львівська пані» став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно й отримав повну (100%) фінансову підтримку – 995 тис. грн.