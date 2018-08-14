У Давидові почали будувати дощову каналізацію (фото)

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища по вул. Галицькій та вул. І.Франка в с. Давидів Пустомитівського району Львівської області почали облаштовувати дощову каналізацію. Захід спрямований на зменшення забруднення навколишнього середовища шляхом водовідведення та регулювання води. Про це інформує департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації

На виконання робіт з обласного фонду ОНПС у 2018 році виділено 700 тис. грн.