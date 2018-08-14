У Бориничах відзначать 155-річчя чудотворного явлення Пречистої Діви Марії

155-річчя чудотворного явлення Пречистої Діви Марії у Бориницькій капличці, що на Ходорівщині, відзначатимуть уже цих вихідних, 19 серпня, у свято Преображення Господнього.

19 серпня о 12:00 – початок великої святкової Літургії. Під час Богослужіння проходитиме відпустова сповідь, а після – освячення води і фруктів. Богослужіння очолить настоятель храму Преображення Господнього с. Бориничі отець Григорій Балацький.

Локація – Жидачівський район, село Бориничі.

На місці чудотворного Богоявлення Пречистої Діви Марії у Бориницькій капличці, за переказами, відбувалося чимало чудес і оздоровлень, а 1863 року німа дівчинка-пастушка вперше заговорила й оздоровилася від важкої недуги, п’ючи воду та обливаючись нею з кринички, що в лісі поблизу Боринич. Тоді їй явилася Божа Матір і зцілила дівчину. Згодом граф Володимир Борковський фундував спорудження тут каплички.

Невипадково Папа Римський Пій ІХ у 1865 році надав капличці відпустову грамоту. У радянські часи капличку неодноразово руйнували, а криничку засипали. Вже в часи національного відродження, 1988 року, парох і парафіяни села Бориничі відбудували капличку та відновили відпустове місце.