Смертельна ДТП на Львівщині: загинув водій вантажівки

Сьогодні, 14 серпня, близкьо обіду, поблизу села Суходоли Бродівського району трапилась ДТП. На дорозі не розминулись дві вантажівки.

Фото: Facebook Ігоря Зінкевича

Правоохоронці попередньо встановили, що неподалік села Суходоли зіткнулися дві вантажівки, котрі транспортували будматеріали та тканини. Подія сталася під час того, як одна із них виїхала на смугу зустрічного руху.

Внаслідок ДТП водій одного з автомобілів загинув на місці події. Його особа встановлюється. Водій іншого транспортного засобу, 24-річний житель Рівненської області, доставлений у лікарню для обстеження та надання медичної допомоги.

На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.