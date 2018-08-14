Сидіння перед телевізором – вбиває

Незалежно від віку чи наявних проблем зі здоров‘ям, години, які ми витрачаємо на сидіння в офісних кріслах, автомобілях або ж на дивані, буквально нас вбивають. А саме 9% людей по всьому світу щорічно.

Втім, цьому можна ефективно протидіяти. Рецепт дуже простий – фізична активність. Яка саме і в якій кількості вже визначили науковці. Від 60 до 75 хвилин помірної фізичної активності, таких як ходьба, катання на велосипеді або гра в теніс, нівелюють смертельні ризики навіть від тривалого сидіння – близько 8 годин.

Чим інтенсивніше активність, тим менше часу потрібно, щоб побороти негативні наслідки. Наприклад, більш енергійні заняття як швидкий біг, футбол, катання на горбистій місцевості чи спінінг, мають позитивний ефект від приблизно 25 хвилин заняття. Знову-таки навіть якщо ви увесь день просиділи за столом.

Цікавим є факт, що в цьому ж дослідженні науковці проаналізували різні типи сидіння. А саме під час рутинної роботи за столом та перегляду телевізора. Здавалось би, різниці бути не може, проте було визначено, що час перед телевізором значно небезпечніший за звичне сидіння. До того ж, фізична активність в цьому випадку спрацьовує не так ефективно.

Пояснення наступне: дивлячись телевізор, ми більш схильні їсти нездорову їжу та довго сидіти на одному місці, ніж в робочий час. Тому небезпека від малорухливості зростає в рази.

Це не означає, що ви маєте визначати конкретно 25 чи 60 хвилин часу на свої заняття спортом. Рухайтесь якомога більше. А головне – регулярно! Свої заняття можна розбити на кілька блоків протягом дня, що також матиме позитивний ефект на ваше здоров’я.

Яка активність є помірною або інтенсивною можна подивитись в таблиці, розробленій Центром контролю і профілактики захворювань США .

Якщо ж немає часу на регулярні заняття спортом – ось кілька порад, як можна залишатись активним.

Обирайте активність до душі і вперед!

Матеріал з Facebook-сторінки міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун