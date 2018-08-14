Рестораторам Львова пропонують купити старі трамваї

Заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Андрій Білий запропонував львівським рестораторам купити трамваї, в яких можна облаштувати ресторани.

«Ресторатори Львова, якщо мріяли про трамвай-ресторан чи трамвай-кав’ярню, є гарна пропозиція з Чехії. Трамваї не підійдуть для перевезень (замаленькі), але можуть підійти для таких цілей», – написав Андрій Білий на своїй сторінці в мережі Facebook.

У коментарі виданню zaxid.net Андрій Білий уточнив, що коли львівські фахівці шукали вживані трамваї в Європі, надсилали запити до різних міст. Нещодавно отримали пропозицію від муніципальної компанії з чеського міста Острава,однак запропоновані вагони Львову не підходять.

Йдеться про трамваї моделі Tatra T3, які випускались у Празі у 1960-1997 рр. За пасажиромісткістю та віком вони не підходять для перевезення пасажирів у Львові. Натомість їх зможуть використати ресторатори для створення атмосферних кав’ярень. Білий також зазначив, що трамваї придатні для руху, тож такі кав’ярні зможуть їздити по коліях в центральній частині міста.