ПАТ «Львівгаз» повністю готовий до переходу на добове балансування газу

Однак із листопада 2017 року відповідну інформацію про EIC-коди компанія формує на базі нової інформаційної платформи та оперативно передає актуалізовані дані по кожному споживачу на АТ «Укртрансгаз». Такі звинувачення ПАТ «Львівгаз» вважає спробою дискредитувати компанію, щоб зняти з себе відповідальність за невчасний перехід на добове балансування.

Персональні газові коди ПАТ «Львівгаз» почав використовувати ще із 2015 року, в межах реформування газового ринку України. ЕІС-код (Energy Identification Code) – це код за яким всі учасники ринку можуть ідентифікувати споживача газу, його параметри та точки комерційного обліку. На базі цих даних Оператор ГТС створює інформаційну платформу для обміну даними щодо обсягів споживання газу між учасниками ринку та оформляє номінації для споживачів. На сьогодні ПАТ «Львівгаз» вже присвоїв споживачам газу близько 840 тисяч таких ЕІС-кодів та передав інформацію за кожним із них до АТ «Укртрансгаз». Надалі ЕІС-коди компанія надсилає «Укртрансгазу» в електронному вигляді по мірі того як з’являються нові споживачі.

«За цей час між нами був налагоджений технічний процес передачі даних за кожним споживачем. Якщо нам надходили зауваження, вони були формальними і оперативно вирішувались в робочому порядку, адже це рутинна робота, а база, котру ми надсилаємо це близько 840 тисяч ЕІС-кодів. Натомість зауваження щодо самої бази даних були відсутні», – зазначає Директор технічний ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Публічні звинувачення від «Уктрансгазу» щодо некоректності інформації, яка стосується ЕІС-кодів споживачів з’явилися лише після його перевірки держрегулятором та накладанням на нього штрафу у зв’язку зі зривом добового балансування, котре мали запровадити з 1 серпня 2018 року. Тому ПАТ «Львівгаз» вважає, що заяви оператора ГТС – це лише спроба перекласти на відповідальність за невчасний перехід на добове балансування.

«Ми підтримуємо впровадження добового балансування ринку газу, адже це дає змогу споживачам закривати свій баланс щоденно, а не в кінці місяця, як це відбувається зараз. Цей процес спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить облік заявленого і реально відібраного природного газу. Зокрема, наші фахівці пройшли спільні навчання з представниками оператора ГТС. Але в червні цього року ці заходи були згорнуті з ініціативи «Укртрансгазу», а інформаційна платформа так і не почала працювати навіть в тестовому режимі», – додав Павло Сербан.

Зі свого боку ПАТ «Львівгаз» ще із травня повністю готовий до впровадження добового балансування ринку і сьогодні здійснює збір і аналіз оперативних даних про розподіл газу серед усіх споживачів газу Львівської області на базі власної інформаційної платформи.

Інформаційна довідка. ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається розподілом природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.