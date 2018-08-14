Названо цьогорічний розмір грошової винагороди Міжнародної премії ім. Івана Франка

Як повідомив директор-розпорядник Фонду Ігор Курус, згідно з кошторисом на цей рік, сума преміального фонду становить 400 000 гривень. Він також наголосив, що, окрім грошової винагороди, лауреат премії отримує золоту медаль і диплом.

«У 2018 році ми маємо двох лауреатів премії. У номінації «За вагомі здобутки у галузі україністики» нагороду отримає доктор філологічних наук, професор Українського католицького університету й Українського вільного університету (Мюнхен) – Ярослава Мельник. У номінації «За вагомі здобутки у галузі соціально-гуманітарних наук» нагороду вручать доценту східноєвропейської історії Гельсінського університету – Йоганнесу Ремі. Таким чином, лауреати Міжнародної премії розділять між собою призовий фонд і отримають грошову винагороду в розмірі 200 000 грн кожен (без урахування податкових виплат)», – наголосив Ігор Курус.

Нагадаємо, 27 серпня 2018 року в Дрогобичі відбудеться головна культурна подія року – ІІІ урочиста церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії ім. Івана Франка.

Довідково. Міжнародна премія ім. Івана Франка є почесним визнанням наукових відкриттів, вагомих здобутків та значних заслуг науковців у галузі суспільних наук та україністики. Засновником Міжнародної премії ім. Івана Франка є його онук – Роланд Франко.