Міграційна служба виявила на Львівщині понад 50 порушників

Від початку операції, правоохоронці виявили понад півсотні мігрантів та іноземців, які порушили міграційне законодавство щодо перебування на території України.

Превентивні заходи «Мігрант» поліцейські проводять спільно з працівниками Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби України. За період з 1 по 13 серпня на Львівщині вони перевірили 25 хостелів, постійно відпрацьовували місцеві ринки та автодороги.

«Склали 55 адміністративних протоколів, з яких 49 – за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, 5 – за невжиття заходів до забезпечення їх своєчасної реєстрації та 1 – за невиконання рішення про заборону в’їзду у нашу державу.На порушників накладено штрафні санкції в розмірі 94 890 гривень. Також до Державної міграційної служби скеровано 54 звернення щодо законності перебування іноземців в Україні. Всі вони без винятку були задоволені», – повідомили у головному управлінні національної поліції у Львоівській області.

Протягом двох тижнів правоохоронці виявили у Миколаївському, Сокальському, Старосамбірському та Турківському районах чотири групи нелегальних мігрантів, до яких входили 9 громадян Туреччини, 4 громадян В’єтнаму та двоє вихідців з Пакистану. Щодо них складено адміністративні протоколи за ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Також поліцейські встановили, що троє іноземців причетні до вчинення кримінальних правопорушень. Так, у Бродівському районі правоохоронці повідомили про підозру громадянину Азербайджану за ч.2 ст.121 ККУ, який заподіяв тілесні ушкодження жителю району, від яких той помер. Ще один громадянин Азербайджану вчинив у Львові кишенькову крадіжку у маршрутному таксі, а громадянин Латвії – викрав продукти харчування у супермаркеті в Жидачеві.

Крім того, працівники підрозділів патрульної поліції Львівщини склали 9 адмінпротоколів на іноземців за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів (ст..124 КУпАП), та ще 3 протоколи – за керування транспортними засобами,у стані сп’яніння (ст..130 КУпАП).

Нагадаємо, протягом серпня Національна поліція України спільно з Державною міграційною і прикордонною службами за участі СБУ проводять операцію під умовною назвою «Мігрант». Мета профілактичних заходів – контроль за виконанням міграційного законодавства, дотримання встановлених правил перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, протидія нелегальній міграції.