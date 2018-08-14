Мефодій, Устим, Патриція, Квітка – як називали немовлят на Львівщині 2018 року

Начальник Львівської юстиції Тарас Грень назвав найпоширеніші та рідковживані імена новонароджених у 2018 році

Найпоширеніші імена, які надавали дітям під час державної реєстрації народження протягом першого півріччя 2018 року, такі:

Чоловічі: Матвій, Максим, Артем, Олександр, Давид, Владислав, Данило, Марко, Роман, Богдан.

Жіночі: Софія, Анна, Анастасія, Вероніка, Вікторія, Марія, Злата, Соломія, Марта, Яна.

Рідковживані імена, які громадяни обрали для своїх діток у першому півріччі 2018 року, такі:

Чоловічі: Йосип, Лука, Едгар, Мефодій, Дарій, Кирило, Северин, Устим.

Жіночі: Іларія, Патриція, Стефанія, Квітка, Елеонора, Амелія, Ванесса, Звенислава, Тіна.