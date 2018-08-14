До Львова приїдуть Фіксики з новою програмою для дітей

На численні дитячі вимоги в нашому місті знову гостюватимуть улюбленці дітвори – культові Фіксики з новою програмою «Як Дім Дімич став Фіксиком»

6 жовтня о 12:00 малечу та їхніх батьків запрошують у кінотеатр ім. Довженка на найвідоміше грандіозне пізнавально-захопливе ліцензійне шоу від творців популярного мультика! Усі діти люблять, усі батьки чекають на легендарних Фіксиків.

«Вирушаємо у світ пригод із Фіксиками, щоб зсередини дослідити найважливіші побутові прилади і допомогти героям вирішити відповідальні завдання! Сімка і Нулик ненадовго зменшать юних глядачів, щоб вони змогли побувати у Фікс-світі, повному веселих загадок, бадьорих фіксіпелок, яскравих танців та доброго гумору. Веселощі спробує затьмарити своїми витівками злобний Вірус Хробака Другого. У нього визрів підступний план, як перешкодити Фіксикам і діткам розважатися. Але сміливі друзі навіть не подумають здаватися, адже у кмітливих Фіксиків завжди є корисні ідеї! Без Фіксиків – ані дня», – зазначають організатори.

Наживо – улюблені герої і власні перевтілення, пізнавальний сюжет, веселі герої і знайомі голоси.

Програма триває годину і розрахована на дітей віком від 3 до 10 років.

Дітям до 4 років – вхід безкоштовний (місце надається дорослому).

Чому варто піти на Фіксі-шоу?

До уваги юних глядачів – найбільш хітове шоу за участі популярних Фіксиків. Зустрітися з улюбленими героями – заповітна мрія всієї дітвори. Маленькі глядачі дізнаються багато цікавого і візьмуть участь у захопливих пригодах Фіксиків.

Квитки тут: https://goo.gl/7dG8Fj