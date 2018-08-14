До Львова приїдуть Фіксики з новою програмою для дітей
6 жовтня о 12:00 малечу та їхніх батьків запрошують у кінотеатр ім. Довженка на найвідоміше грандіозне пізнавально-захопливе ліцензійне шоу від творців популярного мультика! Усі діти люблять, усі батьки чекають на легендарних Фіксиків.
«Вирушаємо у світ пригод із Фіксиками, щоб зсередини дослідити найважливіші побутові прилади і допомогти героям вирішити відповідальні завдання! Сімка і Нулик ненадовго зменшать юних глядачів, щоб вони змогли побувати у Фікс-світі, повному веселих загадок, бадьорих фіксіпелок, яскравих танців та доброго гумору. Веселощі спробує затьмарити своїми витівками злобний Вірус Хробака Другого. У нього визрів підступний план, як перешкодити Фіксикам і діткам розважатися. Але сміливі друзі навіть не подумають здаватися, адже у кмітливих Фіксиків завжди є корисні ідеї! Без Фіксиків – ані дня», – зазначають організатори.
Наживо – улюблені герої і власні перевтілення, пізнавальний сюжет, веселі герої і знайомі голоси.
Програма триває годину і розрахована на дітей віком від 3 до 10 років.
Дітям до 4 років – вхід безкоштовний (місце надається дорослому).
Чому варто піти на Фіксі-шоу?
- До уваги юних глядачів – найбільш хітове шоу за участі популярних Фіксиків.
- Зустрітися з улюбленими героями – заповітна мрія всієї дітвори.
- Маленькі глядачі дізнаються багато цікавого і візьмуть участь у захопливих пригодах Фіксиків.
Квитки тут: https://goo.gl/7dG8Fj