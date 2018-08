Lords of the Sound виступить у Львові з новою програмою

24 вересня о 20:00 у Львові – симфонічний оркестр Lords of the Sound, хор, спецефекти та грандіозна музика справедливості зіллються у новій шоу-програмі Symphony Of Justice

Концерт присвячено найяскравішим кіногероям, які відчайдушно стоять на варті спокою та добробуту всього Всесвіту! Вони борються зі злочинністю, терористами, прибульцями, злими геніями, машинами та всім тим, що загрожує галактикам, цивілізаціям або окремим людям. Хтось з них наділений суперсилою, хтось є таємним агентом, а хтось – ексцентричний детектив. Але їх важлива місія була б нездійсненна в тиші. Усі улюблені сили Добра повернуться у Національний український академічний драматичний театр імені Марії Заньковецької (Львів, вул. Лесі Українки, 1), щоб тріумф добра відбувся на ваших очах!

Чи уявляєте ви Тоні Старка без пісні Back in Black від AC/DC ? А як щодо Бетмена без творінь Ханса Цимера? А що сталося б з Джеймсом Бондом без головної теми, яка задає тон всьому фільму?

Оркестр Lords of the Sound, який чекають в усіх куточках України, який невпинно розширює гастрольну карту за кордоном, готує великий блок музики, сповненої завзяття супергероїв, надлюдської сили та справедливості! У живому виконанні симфонічного оркестру, хору та солістів лунатимуть ритми крутих хлопців з таких кінофільмів: 007, Spider man, Matrix, Doctor Who, Sherlock Holmes, Iron Man, Deadpool, Comando, Batman: The Dark Knight, Mission Imposible, The Tourist, Police Academy, Man in Black, The League of Extraordinary Gentlemen, Justice League, X-Man, Doctor Strange, Man of Steel, Guardians of the Galaxy.

Під цю музику вам так само захочеться встати та врятувати людство від зла! Авантюризм, рішучість, мужність, енергія – ось що закладено в Symphony of Justice. А ще більшого розмаху концерту додадуть спецефекти та шоу-складові, які ретельно готуються.

24 вересня о 20:00 в театр ім. Марії Заньковецької всі охочі зможуть почути свою Symphony of Justice у виконанні симфонічного оркестру Lords of the Sound.

Диригент: Віталій Саражинський.

Продюсер: Андрій Новаторов.

Квитки тут.