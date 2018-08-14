Дрогобич просять оголосити зоною екологічного лиха через сміття

Міська влада Дрогобича просить оголосити місто зоною екологічного лиха. Про це у коментарі «Львівській газеті» розповів міський голова Дгоробича Тарас Кучма. Відповідне звернення він адресував губернатору цього тижня під час селекторної наради голови Львівської ОДА з головами міст обласного значення та головами районних державних адміністрацій.

Ще 9 лютого місцеві жителі села Брониця перекрили дорогу до Дрогобицького сміттєзвалища, яке знаходиться поблизу села. Ним дрогобиччани користувались близько 30 років. Місцеві мешканці нібито вимагали відновити рух громадського транспорту ділянкою Нижанковичі –Стрий. Однак після виконання вимоги протесту не припинили навіть попри рішення суду щодо його незаконності. Зараз вони вимагають закриття сміттєзвалища. За словами Тараса Кучми, частину побутових відходів таки вивозять на інші полігони, але це не вирішує проблеми цілком.

«Не побоюсь сказати, що терористичне угрупування, які не виконують ухвали судів, заблокували в’їзд до сміттєзвалища. Вони не дають зробити рекультивацію, не дають можливість нам користуватись нашим міським сміттєзвалищем. Через це у місті у кілька разів зросла кількість вірусних кишкових захворювань і маємо вже носіїв лептоспірозу. Тому ми зробили відповідне звернення», – пояснив у коментарі «Львівській газеті» Тарас Кучма.

За словами депутата Львівської обласної ради Андрія Ковча, сьогодні сміття з Дрогобича возять у Миколаїв. Аби возити сміття далі звичного місту довелося за півроку витратити зайвих 15 млн грн.

«Коли протестувальникам їм пропонується, що ви розблокуйте сміттєзвалище, а ми в той же час будемо проводити рекультивацію: дві машини будемо рекультивовувати, одну будемо завозити. Вони кажуть: ми категорично проти. Більше того, їм надаються значні преференції такі як кошти на інфраструктурні об’єкти, утеплення фасадів, в школах заміна вікон, освітлення вулиць в селі – вони теж категорично проти. Це не просто акція, спрямована на заборону вивозу сміття, вона має політичний підтекст. Адже ні дорога, яка веде до сміттєзвалища, ані саме сміттєзвалище, не є ні у власності, ні на території сільської ради. Сміттєзвалище розташоване у Дрогобицькому районі на землях, які є в постійному користуванні Дрогобицької міської ради. Незалежні експерти давали оцінку, згідно з якою сміттєзвалище може ще 10 років експлуатуватися», – пояснює Андрій Ковч.