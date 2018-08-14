Чотирьох турків затримали біля українсько-польського кордону

Прикордонники Мостиського загону затримали чотирьох іноземців, які намагалися перетнути українсько-польський кордон поза пунктами пропуску. Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, чотирьох невідомих, які намагались подолати загороджувальний паркан державного кордону, помітили прикордонники мобільної групи «Мостиська». Група реагування від відділу «Смільниця» за 500 метрів до лінії кордону затримала іноземців. При собі чоловіки віком від 18 до 40 років мали паспортні документи громадян Туреччини. Також з’ясувалося, що на територію України іноземці прибули на законних підставах.

Зараз правопорушників утримують у спеціальному приміщенні відділу «Смільниця», де встановлюють обставини їхньої незаконної подорожі. Затриманим особам доведеться відповідати за спробу незаконного перетину державного кордону.